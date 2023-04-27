Познакомившиеся в больнице женщины пожертвовали почки мужьям друг друга

The Times of India: в Индии женщины пожертвовали почки мужьям друг друга

В Нью-Дели, Индия, женщины стали донорами почек мужей друг друга и спасли им жизни. Об этом сообщает The Times of India.

62-летний Мохд Султан Дар и 58-летний Виджай Кумар страдали от болезней почек и проходили процедуры диализа в течение полутора лет. В семьях мужчин не было ни одного человека, который мог бы стать донором органа. Однако врачи выяснили, что жена Кумара может пожертвовать почку Дару, а жена Дара — Кумару.

Познакомившиеся в больнице женщины согласились на трансплантацию, желая помочь друг другу и сохранить жизни супругов. Доноры и реципиенты были госпитализированы и прошли необходимые обследования перед операцией. Трансплантацию проводила команда из шести хирургов. В ходе шестичасовой операции врачам удалось благополучно пересадить почки Дару и Кумару.

Две супружеские пары были выписаны из больницы спустя 11 дней. По словам врачей, они восстановились и хорошо себя чувствуют. Отмечается, что если бы операция не была проведена вовремя, мужчины прожили бы максимум пять лет. «Самое приятное, что два человека, осознавшие необходимость и срочность трансплантации, взаимно пожертвовали почки, чтобы спасти жизни своих супругов, независимо от религии и происхождения», — говорит директор больницы.

Ранее сообщалось, что в США 25-летняя девушка тайно пожертвовала почку отцу и спасла ему жизнь. Мужчина до последнего был уверен, что орган ему пожертвовал анонимный донор, и расплакался, когда узнал правду.

