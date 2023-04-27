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18:39, 27 апреля 2023Бывший СССР

Власти Украины провели телефонный разговор с военным руководством США

В офисе Зеленского рассказали об обсуждении помощи ВСУ с военным руководством США
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Alexey Furman / Getty Images

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Валерий Залужный провели телефонный разговор с военным руководством США о необходимости поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава офиса президента республики рассказал в Telegram.

«Провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли», — сообщил Ермак.

Представители украинской власти акцентировали разговор на необходимости военной помощи ВСУ и продолжении поставок вооружения и боеприпасов. Помимо этого, Ермак и Залужный рассказали американским коллегам об актуальной ситуации на поле боя, а также поблагодарили президента страны Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за поддержку.

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Алевтина Запольская
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