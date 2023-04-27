Власти Украины провели телефонный разговор с военным руководством США

В офисе Зеленского рассказали об обсуждении помощи ВСУ с военным руководством США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Валерий Залужный провели телефонный разговор с военным руководством США о необходимости поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава офиса президента республики рассказал в Telegram.

«Провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли», — сообщил Ермак.

Представители украинской власти акцентировали разговор на необходимости военной помощи ВСУ и продолжении поставок вооружения и боеприпасов. Помимо этого, Ермак и Залужный рассказали американским коллегам об актуальной ситуации на поле боя, а также поблагодарили президента страны Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за поддержку.

Ранее в Киеве заметили, что США ведут себя прагматично в вопросе предоставления оружия украинской армии. Министр обороны Алексей Резников назвал подобный подход нормальным и жизнеспособным, но заметил, что другие западные страны отказываются обслуживать переданную республике военную технику из-за финансовых затрат.