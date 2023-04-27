В Киеве высказались о «считающем деньги» Вашингтоне

Министр обороны Украины: США «считают деньги» в вопросах предоставления Киеву оружия

Вашингтон очень прагматичен и «считает деньги» в вопросах предоставления Киеву оружия. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников высказался в интервью изданию «РБК-Украина».

Он отметил, что подобный подход является нормальным и жизнеспособным, посетовав при этом на то, что другие западные партнеры отказываются обслуживать переданную республике военную технику из-за финансовых затрат.

При этом Резников заявил, что такая позиция США и других союзников замедляет решение о передаче Украине самолетов. «Самолеты — это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать, а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались, и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть. Не двести, не триста. Ключевой игрок здесь все равно США», — объяснил глава ведомства.

В интервью министр обороны Украины также назвал системы противовоздушной обороны (ПВО) самым желанным вооружением, которое республика получает от Запада. По его словам, безопасность неба является залогом «выживаемости страны», а главный приоритет для армии — продолжение поставок систем ПВО.