Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 27 апреля 2023Бывший СССР

Украина рассказала о самом желанном западном вооружении

Министр обороны Украины Резников назвал поставки ПВО главным приоритетом для ВСУ

Фото: Evan Vucci / AP

Системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются самым желанным вооружением, которое Украина получает от Запада. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Глава ведомства назвал безопасность неба залогом «выживаемости страны», а главным приоритетом для армии — продолжение поставок этих систем.

«Потому что прилететь может куда угодно», — пояснил Резников.

Он также заверил, что является «самым затратным на сегодня министром» в правительстве, так как значительно увеличил расходы на приобретение оружия от западных стран.

Ранее министр пообещал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикации о попытке покушения на Путина
Зафиксировано максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке
Песков объяснил позднее возвращение кортежа Путина в Кремль
Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание
Путину доложили о ситуации с пожарами в Свердловской области
Лопес запретила бывшему супругу наблюдать за съемками секс-сцены с ее участием
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Павловске
Стало известно о распределении Блиновской имущества между родственниками
Папа Римский встретился с премьером Украины
Девушка показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину недовольства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.