Украина рассказала о самом желанном западном вооружении

Министр обороны Украины Резников назвал поставки ПВО главным приоритетом для ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются самым желанным вооружением, которое Украина получает от Запада. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Глава ведомства назвал безопасность неба залогом «выживаемости страны», а главным приоритетом для армии — продолжение поставок этих систем.

«Потому что прилететь может куда угодно», — пояснил Резников.

Он также заверил, что является «самым затратным на сегодня министром» в правительстве, так как значительно увеличил расходы на приобретение оружия от западных стран.

Ранее министр пообещал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.