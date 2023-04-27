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02:59, 27 апреля 2023Россия

В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада

Сенатор Пушков назвал оппозиционера Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо символом политического поражения Запада в Латинской Америке.

По словам сенатора, Запад во главе с США «всеми силами продавливал» Гуаидо на пост президента Венесуэлы. В итоге «прочно забытый и оставленный своими спонсорами» оппозиционер в одиночестве прибыл в Майами».

«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — констатировал Пушков, прикрепив к записи фото Гуаидо в аэропорту США.

Марина Совина
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