В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада
Сенатор Пушков назвал оппозиционера Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке
Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо символом политического поражения Запада в Латинской Америке.
По словам сенатора, Запад во главе с США «всеми силами продавливал» Гуаидо на пост президента Венесуэлы. В итоге «прочно забытый и оставленный своими спонсорами» оппозиционер в одиночестве прибыл в Майами».
«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — констатировал Пушков, прикрепив к записи фото Гуаидо в аэропорту США.