Оппозицию Венесуэлы оставили без доступа к замороженным в США

Bloomberg: Минфин США лишил оппозицию Венесуэлы доступа к замороженным счетам властей

Оппозиция Венесуэлы осталась без доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес рассказал, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США не выдало необходимую лицензию на доступ к этим средствам. Ранее активы в объеме 347 миллионов долларов контролировал оппозиционер Хуан Гуаидо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.

В конце прошлого года оппозиция Венесуэлы выступила за ликвидацию «временного правительства» Гуаидо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя главой государства. Представители оппозиции объясняли необходимость смены власти ее ослабшей структурой и неисполнением задач. Позже Гуаидо покинул пост спикера оппозиционной национальной ассамблеи, существующей параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы.

Посольство Венесуэлы и все его должностные лица официально прекратили работу в США. Решение вступило в силу 5 января 2023 года. «Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США», — отметили в ведомстве.