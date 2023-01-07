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10:55, 7 января 2023Мир

Посольство одной страны прекратило работу в США

Посольство Венесуэлы прекратило деятельность в США начиная с 5 января

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Посольство Венесуэлы и все его должностные лица официально прекратили работу в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — сказано в сообщении. Идею поддержало большинство депутатов Национальной ассамблеи страны. «Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США», — подчеркнули в ведомстве.

Такая мера была принята по причине ликвидации временного правительства Венесуэлы Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране. Временным главой государства его признали США и большинство членов Евросоюза, а также еще ряд стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и в одностороннем порядке заявил о разрыве дипломатических отношений с США, его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай и ряд других государств.

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Мария Грушко
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