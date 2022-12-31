Оппозиция Венесуэлы решила ликвидировать временное правительство

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Гуайдо

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране. Об этом пишет газета Nacional.

В ходе повторного слушания решение поддержали 72 члена собрания из 104, еще 29 выступили против. По мнению лидеров оппозиции, отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.

Первое обсуждение состоялось 22 декабря. Тогда депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства.

В конце января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и большинство членов Евросоюза, а также еще ряд стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай и ряд других.