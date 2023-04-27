Белый дом назвал новые санкции США против ФСБ рычагом влияния на Россию

Белый дом: новые санкции США против ФСБ станут дополнительным средством давления на Россию

Новые санкции США против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России станут дополнительным инструментом оказания Вашингтоном давления на Москву в переговорах, направленных на освобождение американских граждан. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она назвала ограничительные меры дополнительным «рычагом влияния» и средством давления администрации США. Он будет использоваться, чтобы поддержать переговоры и «навязать дополнительные издержки тем, кто несет ответственность за неправомерное удержание американцев помимо их воли», отметила она.

«Речь идет лишь об одном из серии шагов, которые делаются как в публичном, так и частном порядке», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее Минфин США заявил, что Вашингтон повторно ввел санкции против ФСБ, «виновной в незаконном удержании американских граждан в заключении».