США ввели повторные санкции против ФСБ

США ввели санкции против ФСБ России «за незаконное удержание американских граждан»

США повторно ввели санкции против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, «виновной в незаконном удержании американских граждан в заключении». Об этом говорится в сообщении американского Минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Мы объявляем о санкциях против ФСБ России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан», — сказано в публикации. Отмечается, что администрацией США сейчас прорабатываются и другие аналогичные рестрикции.

Ранее сообщалось, что российские власти отклонили запрос посольства США на консульское посещение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Это решение стало ответом на невыдачу виз журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН.

Сотрудник WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже: следствие считает, что Гершкович по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Журналист свою вину отрицает.