Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 27 апреля 2023Мир

США ввели повторные санкции против ФСБ

США ввели санкции против ФСБ России «за незаконное удержание американских граждан»
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

США повторно ввели санкции против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, «виновной в незаконном удержании американских граждан в заключении». Об этом говорится в сообщении американского Минфина, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Мы объявляем о санкциях против ФСБ России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан», — сказано в публикации. Отмечается, что администрацией США сейчас прорабатываются и другие аналогичные рестрикции.

Материалы по теме:
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам. Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам.Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
30 апреля 2021
Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
Россия ввела санкции против СШАЧерный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
16 апреля 2021

Ранее сообщалось, что российские власти отклонили запрос посольства США на консульское посещение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Это решение стало ответом на невыдачу виз журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН.

Сотрудник WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже: следствие считает, что Гершкович по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Журналист свою вину отрицает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк
В Молдавии заявили о длинном списке имеющих запрет на въезд в страну россиян
Оральный секс назвали фактором риска развития рака гортани
В США заявили о желании сохранить ДСНВ
В Мелитополе возле многоквартирного дома сработало взрывное устройство
Стало известно о желании Роналду расстаться с невестой из-за денег
Главу российской ячейки «Аум Синрике» заподозрили в финансировании терроризма
Россиянам назвали самые бюджетные направления отдыха на майских праздниках
SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.