В пасти аллигатора нашли останки утопленного отцом мальчика

CNN: во Флориде брошенного в озеро отцом ребенка обнаружили в пасти аллигатора

Полиция Флориды обнаружила останки ребенка в пасти у аллигатора. Как сообщает CNN, мальчика бросил в озеро его отец.

Правоохранители выяснили, что тело принадлежит двухлетнему Тайлену Мозли. Ребенка объявили пропавшим 30 марта 2023 года после того, как его мать, 20-летнюю Пашун Джефри, нашли мертвой в ее квартире в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Женщина умерла от потери крови в результате многочисленных ножевых ранений.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти ребенка стало утопление. По обвинению в двойном убийстве был задержан отец утопленного мальчика, 21-летний Томас Мозли. В настоящий момент он находится под арестом.

В ночь перед тем, как было найдено тело Джеффри, Мозли, предположительно, пришел домой к матери с сильными порезами на ладонях и руках, которые можно получить, если во время ножевой атаки неудачно соскользнет лезвие. В связи с травмами он обратился в больницу.

Первыми тело Джеффри обнаружили родственники, когда пошли проверить, все ли у нее в порядке. Они увидели кровь рядом с дверью в квартиру, а затем нашли тело девушки с многочисленными колотыми ранами в ванной. Полиция позднее обнаружила кровавые отпечатки пальцев Мозли на бутылке с чистящим средством, а также след от его ботинок в ванной возле тела. Ребенка в квартире не было, и полиция начала его поиски.

На следующий день в Ден Холмс Парк, всего в нескольких милях от квартиры Джеффри, был замечен аллигатор с крупным объектом в пасти. Офицеры выстрелили в рептилию, и она бросила добычу. Оказалось, что это тело Тайлена Мозли. Хищник не успел ничего сделать с ним, оно осталось нетронутым. Правоохранители, тем не менее, усыпили аллигатора.

На теле мальчика также нашли несовместимые с жизнью травмы, которые отец, вероятно, нанес ребенку перед утоплением.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который окунул ребенка любовницы в ведро с кипятком. Из-за полученных ожогов годовалый мальчик скончался.