Редкого горала впервые сняли на видео в приморском заповеднике

Редкий амурский горал впервые попал на видео в нацпарке «Земля леопарда»

Амурского горала впервые удалось снять на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик с редким копытным опубликовали в Telegram-канале нацпарка.

Запечатлеть животное удалось при помощи фотоловушки на горе, известной как Олений утес. На кадрах видно, как горал осторожно взбирается на вершину, осматриваясь по сторонам, замирает на несколько секунд, а затем скрывается из виду.

Как пояснили в заповеднике, судя по форме рогов, на видео попала самка в возрасте около 4-5 лет.

«В 2022 году ученые визуально наблюдали за группой горалов с козленком. Новая "встреча" уникальна тем, что горалы обитают в крайне труднодоступных скалистых местах и ведут скрытный образ жизни», — рассказала сотрудница нацпарка Дарья Максимова.

Амурские горалы внесены в Международную красную книгу как уязвимый вид, при этом их точная численность науке не известна. На территории России эти животные проживают мелкими группами, в том числе и в Приморье.