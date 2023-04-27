В Конгрессе указали на странное поведение Байдена

Спикер Маккарти назвал странным поведение Байдена из-за отказа обсуждать госдолг

Президент США Джо Байден повел себя странно, отказавшись обсуждать госдолг страны. Такое мнение высказал спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, передает РИА Новости.

По словам Маккарти, раньше Байден всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров, а сейчас президент сам «проигнорировал каждую возможность коммуникации».

Спикер Конгресса указал, что большинство американцев выступают за переговоры между Байденом и Маккарти по актуальным вопросам. «Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали», — обратился он к лидеру США.

Ранее Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.