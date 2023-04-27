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15:16, 27 апреля 2023Мир

Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров

Мэрия Праги сообщила, что ее серверы подверглись атаке со стороны хакеров из России

Фото: Dmitry Goykolov / Unsplash

Серверы мэрии Праги подверглись атаке со стороны российских хакеров. Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на директора одного из IT-отделов муниципалитета Иржи Кароли.

По его словам, на серверы мэрии произведена DDoS-атака, то есть целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов. В муниципалитете заявили, что кибератака велась с российского IP-адреса. «В данный момент мы расследуем, какая конкретно группа хакеров стоит за этим и анализируем технику атаки», — добавил Кароли.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что российские хакеры нацелены причинить вред или уничтожить критически важную инфраструктуру королевства. В связи с этим он анонсировал новые меры по поддержке предприятий, «находящихся на передовой киберзащиты».

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Семен Александров
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