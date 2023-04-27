Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров

Мэрия Праги сообщила, что ее серверы подверглись атаке со стороны хакеров из России

Серверы мэрии Праги подверглись атаке со стороны российских хакеров. Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на директора одного из IT-отделов муниципалитета Иржи Кароли.

По его словам, на серверы мэрии произведена DDoS-атака, то есть целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов. В муниципалитете заявили, что кибератака велась с российского IP-адреса. «В данный момент мы расследуем, какая конкретно группа хакеров стоит за этим и анализируем технику атаки», — добавил Кароли.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что российские хакеры нацелены причинить вред или уничтожить критически важную инфраструктуру королевства. В связи с этим он анонсировал новые меры по поддержке предприятий, «находящихся на передовой киберзащиты».