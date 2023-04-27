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19:35, 27 апреля 2023Среда обитания

В Германии призвали к более жестким мерам по отношению к экоактивистам

The Guardian: полиция Германии призвала ужесточить наказание для экоактивистов

Фото: Christian Mang / Reuters

Некоторые представители полиции в Германии и местные политики призвали принять более жесткие меры по отношению к экологическим активистам, которые выступают за решение проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Обсуждение наказаний началось после многочисленных протестов экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»), когда в Берлине были заблокированы десятки дорог. В итоге власти предложили ввести превентивное заключение протестующих и увеличить сроки тюремного ареста.

На данный момент наказания в Берлине считаются более мягкими в сравнении с теми, что действуют в других частях Германии. Полиция намерена добиться введения более суровых штрафов.

В начале апреля активисты Letzte Generation заявили, что хотят провести масштабные демонстрации в Берлине, парализовав город на две недели. Они собрались приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия.

Нина Ташевская
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