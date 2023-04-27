Путин присвоил звание Героя России спасшему 50 человек участнику спецоперации

Глава Якутии сообщил, что Путин присвоил звание Героя России командиру отряда «Боотур-1»

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда «Боотур-1» Александру Колесову. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.

По его словам, Колесов стал первым участвующим в спецоперации жителем Республики Саха, получившим эту награду. «В сентябре прошлого года, во время тяжелейших сражений, Александр проявил себя истинным героем, стал примером мужества, отваги и самоотверженности», — написал Николаев, подчеркнув, что военнослужащий навсегда вписал свое имя в историю Якутии и страны.

Как пишет портал «ЯСИА», выполняя боевую задачу в зоне спецоперации, Колесов вывел из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) 50 российских военнослужащих. Он организовал танковую оборону в селе, которое стремились окружить войска противника, обладавшего шестикратным численным перевесом. Благодаря действиям Колесова подразделения Вооруженных Сил России были успешно эвакуированы из населенного пункта.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику спецоперации Алмазу Сафину. На сайте Кремля сообщается, что российский военный заметил выдвижение резервов ВСУ в районе Кременной и приказал открыть огонь. Кроме того, отряду Сафина удалось уничтожить под его командованием один танк, две бронемашины и 50 украинских военных.