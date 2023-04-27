В США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

В Конгрессе США потребовали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, который призывает не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом говорится в проекте документа, пишет РИА Новости.

Один из соавторов законопроекта, демократ от штата Калифорния Тед Лью заявил, что технологии искусственного интеллекта развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. В документе говорится, что будущее ИИ и его роль в обществе остаются неясными. «Наша работа как членов Конгресса заключается в том, чтобы продемонстрировать ответственное поведение, когда речь заходит о защите будущих поколений от потенциально разрушительных последствий», — заявил демократ.

По словам Лью, конгрессмены решили внести на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что« независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия».

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта на выборы президента США в 2024 году. Бизнесмен утверждает, что без надлежащего надзора быстро развивающийся ИИ может стать «опасностью для общества», представляющей реальную угрозу для будущего человечества. По мнению Маска, возможности нейросетей уже превысили то, что может сделать большинство людей.

