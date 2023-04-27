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11:39, 27 апреля 2023Культура

Директор Дапкунайте заявила о разрыве всех связей актрисы с Россией

Директор Дапкунайте заявила, что покинувшая Россию актриса разорвала все связи со страной

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Советская и литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте разорвала все связи с Россией после того, как покинула страну больше года назад. Об этом сообщила директор артистки Раиса Фомина в разговоре с изданием «Абзац».

Менеджер звезды опровергла информацию о том, что уехавшая из страны Дапкунайте продолжает зарабатывать в России.

«Она улетела из России больше года назад. Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», — поведала Фомина.

В апреле прошлого года артистка переехала вместе с сыном в Брюссель. «Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — сообщила Дапкунайте. Она также отметила, что не поддерживает бойкот российских артистов в мире.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился мнением о том, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну.

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Анастасия Астахова
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