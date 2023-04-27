Тренер по тхэквондо умер на 28 минут и рассказал об увиденном

The Sun: в Австралии тренер по тхэквондо умер на 28 минут и рассказал о своих ощущениях

Тренер по тхэквондо из Австралии умер на 28 минут после сердечного приступа, произошедшего во время матча по баскетболу в городе Джелонг, и рассказал о своих ощущениях от увиденного. Об этом сообщает The Sun.

57-летний инструктор по тхэквондо Филл Ждибель потерял сознание из-за аневризмы коронарной артерии, которая вызвала сердечный приступ. Он описал свой опыт как «внетелесный» и рассказал, что ему казалось, будто он парит над своим телом на баскетбольной площадке.

Сын Ждибеля Джошуа вызвал скорую помощь. Не дожидаясь приезда врачей, медсестра, которая в этот момент находилась в отпуске и оказалась рядом, начала делать ему искусственное дыхание. Другие люди нашли дефибриллятор. Мужчина утверждает, что видел собственное тело сверху и наблюдал, как медсестра пыталась вернуть его к жизни.

Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько дней мужчина очнулся, и врачи рассказали ему, что он пережил клиническую смерть длительностью 28 минут. Ждибель заявил, что рад, что это случилось в присутствии многих людей, а не в тот момент, когда он был в одиночестве.

Он уверен, что хорошая физическая форма и настрой помогли ему выжить. Австралиец отметил, что после этого опыта его взгляд на жизнь изменился. «Все мелочи, из-за которых мы переживаем, не стоят того. Не позволяйте никому говорить, что вы не можете ничего сделать», — подчеркнул Ждибель.

Мужчине установили стент и выписали из больницы спустя неделю.

Ранее сообщалось, что 57-летний житель США пережил околосмертный опыт и увидел ангелов в загробном мире.