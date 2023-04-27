Описаны последствия истощения запасов советских ракет у Украины

Военный эксперт Леонков предрек ухудшение системы ПВО у Украины

Несмотря на истощение запасов ракет для советских систем ПВО у Украины, страна не останется без защиты, поскольку все необходимое по-прежнему будет поставляться западными странами. Вместе с тем, система ПВО теперь станет несколько хуже из-за того, что западные варианты уступают советским в дальности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Конечно, это должно было произойти рано или поздно, потому что производство ракет для советских ПВО не было налажено ни в одной из стран Восточной Европы, а было локализовано на территории России, — сказал Леонков. — Но это не значит, что Украина останется без противовоздушной обороны, ракеты ей по-прежнему поставляют с Запада, в частности, США».

Вместе с тем, военный эксперт отметил, что теперь система ПВО на территории Украины будет несколько хуже, поскольку прежние ракеты были способны преодолевать более значимые расстояния.

«Развитие комплексов ПВО на Западе, в странах НАТО было остановлено после 1991 года. Они посчитали, что выиграли Холодную войну и больше не будут противостоять технически развитому противнику. А Россия продолжила развитие в этом направлении. В итоге получилось так, что, если наши системы способны работать на дальности до 400 километров, то у них максимум — это 50», — заключил собеседник Ленты.ру.

Ранее министр обороны республики Алексей Резников заявил, что в стране практически истощились запасы ракет к советским системам противовоздушной обороны. «Если они не производятся у нас и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — признал Резников.