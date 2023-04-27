Италия призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Politico: премьер Италии Мелони призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Европейский союз (ЕС) должен ускорить процесс вступления Украины в сообщество. К этому призвала объединение премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Politico.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что Украина сейчас является форпостом безопасности в Европе и ее необходимо наградить за борьбу с Россией. «Самый разумный способ отблагодарить украинцев за то, что они делают, — это ускорить возможность для них стать частью европейских институтов», — заключила она.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску выразил готовность помочь Молдавии и Украине выполнить необходимые условия для вступления в ЕС. Он пообещал, что Бухарест продолжит поддерживать государства в том числе посредством технической экспертизы для выполнения рекомендаций сообщества.