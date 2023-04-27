Популярная азиатская страна отменит все ограничения на въезд для россиян

Япония отменит все ограничения на въезд по COVID-19 для россиян с 29 апреля

Власти Японии планируют отменить все действующие ограничения на въезд по COVID-19 для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 29 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Теперь для посещения популярной азиатской страны туристам больше не понадобятся сертификаты о вакцинации тремя дозами препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или отрицательные результаты ПЦР-теста.

Отмечается, что изначально снятие ограничений было намечено на 8 мая, однако правительство решило сдвинуть срок на более ранний, поскольку в Японии в конце апреля — начале мая начнутся длинные праздники — так называемая «Золотая неделя».

Ранее в марте в Японии захотели как можно скорее возобновить программы безвизовых обменов с Россией. По словам министра иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси, вопрос безвизового режима для жителей Курильских островов и Японии является одним из наиболее приоритетных направлений в отношений двух стран.