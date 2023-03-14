Япония захотела возобновить программы безвизовых обменов с Россией

Глава МИД Японии Хаяси заявил о планах возобновить программу безвизовых обменов с Россией

Власти Японии захотели как можно скорее возобновить программы безвизовых обменов с Россией. Об этом во вторник, 14 марта, заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

По его словам, вопрос безвизового режима для жителей Курильских островов и Японии является одним из наиболее приоритетных направлений в отношений двух стран.

Уточняется, что программы таких обменов позволяют японцам без виз приезжать на Южные Курилы, а жителям Итурупа, Кунашира и Шикотана — в Японию. Глава МИД страны заявил, что для возобновления данной программы Токио планирует задействовать контакты по линии посольств.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше ездить в Японию. Согласно данным Японской национальной туристической организации JNTO, в 2021 году в страну приехали 3,7 тысячи путешественников из России, а в 2022 году в туда устремились уже 10,4 тысячи туристов.