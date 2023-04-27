Модель OnlyFans выгнали из магазина из-за откровенного наряда

Модель OnlyFans Керолай Чавес выгнали из магазина из-за коротких шортов

Модель OnlyFans Керолай Чавес из Бразилии пришла в магазин в откровенном наряде и была обругана покупателями. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных кадрах девушка предстала в коротких джинсовых шортах, которые обнажали часть ее ягодиц. Кроме того, она надела кроп-топ из тонкой белой ткани, под которым не было бюстгальтера. При этом юзерша рассказала, что посетители супермаркета негативно отнеслись к ее внешнему виду, а персонал впоследствии попросил ее покинуть помещение.

«Я только что пришла из продуктового магазина, где меня оскорбляли за то, что я носила "слишком короткую одежду". Некоторые смотрели на меня с предубеждением, другие ругали, и в итоге меня выгнали. Можете поверить? Я считаю абсурдным, что к нам, женщинам, все еще относятся так просто потому, что мы одеваемся так, как мы хотим», — возмутилась Чавес.

В марте сообщалось, что полную блогершу Николу (фамилия неизвестна) из Германии раскритиковали в супермаркете за чересчур откровенный внешний вид. На размещенных кадрах Никола предстала в сером трикотажном костюме, состоящем из юбки и топа, которые частично обнажали ее тело. При этом на животе блогерши были заметны многочисленные жировые складки.