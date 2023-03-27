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09:07, 27 марта 2023Ценности

Полную женщину раскритиковали в супермаркете за откровенный наряд

Блогершу Николу из Германии раскритиковали в супермаркете за обнажающий живот топ

Кадр: @nicola_patpat / TikTok

Полную блогершу Николу (фамилия неизвестна) из Германии раскритиковали в супермаркете за чересчур откровенный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

35-летняя пользовательница сети с никнеймом nicola_patpat рассказала, что заметила на себе пристальные взгляды покупателей в местном магазине. «На меня смотрели так, потому что мой живот выпирал, а я не самый худой человек в мире», — призналась юзерша. При этом женщина продемонстрировала наряд, который стал причиной осуждения.

На размещенных кадрах Никола предстала в сером трикотажном костюме, состоящем из юбки и топа, которые частично обнажали ее тело. При этом на животе блогерши заметны многочисленные жировые складки. Свой образ она дополнила черными очками и распущенными волосами.

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Подписчики решили поддержать Николу в комментариях под постом. «Не обращайте внимания на хейтеров. Хотел бы я иметь такую уверенность, как у вас. Вы выглядите потрясающе!», «Ты выглядишь великолепно, тебе просто позавидовали», «Мне нужно последовать твоему примеру и одеваться так, как хочется», — написали они.

В январе профессиональную танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур откровенный наряд. На размещенных кадрах Белл предстала в коричневом платье длины мини, обнажившем ее ноги. При этом на бедрах инфлюэнсерши был заметен целлюлит.

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Екатерина Ештокина
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