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07:00, 27 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали покупать больше жилья в одной стране

Turk.Estate: количество купленного россиянами жилья в Турции выросло на 155%

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам первого квартала 2023 года российский спрос на жилье в Турции вырос. О том, что жители России стали покупать больше недвижимости в стране, говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе-марте текущего года покупатели из России приобрели в Турции 3915 объектов недвижимости. Результат превысил показатель аналогичного периода 2022 года на 155,04 процента.

При этом по итогам марта 2023-го число российских сделок на рынке жилья Турции сократилось на 0,67 процента относительно февраля. За первый месяц весны граждане купили 1175 тысячи объектов. Снижение интереса со стороны жителей России наблюдается с ноября 2022 года. Сильнее всего спрос упал в январе 2023 года — сокращение составило 35,2 процента относительно декабря.

Ранее эксперты компании Best House Alanya назвали главных покупателей жилья в турецкой Аланье среди россиян. Первое место заняли москвичи — на них пришлось 56,1 процента от общего числа российских запросов, связанных с приобретением недвижимости на зарубежном курорте.

Александра Качан
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