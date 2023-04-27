Шансы Косово на вступление в ЕС и НАТО оценили

Политолог Калачев допустил вступление Косово в Евросоюз

Сразу два подарка для Косово в виде вступления в Европейский союз (ЕС) и НАТО — это слишком много, отметил руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы самопровозглашенной республики на членство в упомянутых организациях.

Косово в ЕС

Совет Европы уже проголосовал в пользу запуска процедуры рассмотрения заявки Косово на вступление в ЕС, напомнил политолог. Кроме того, Приштина сейчас получает безвизовый режим. Собеседник «Ленты.ру» счел, что вопрос о членстве Косово в Евросоюзе в перспективе будет решен. Однако он указал на то, что республика должна соответствовать определенным стандартам, чтобы стать частью европейского сообщества.

«Пока Косово никак не соответствует, то есть это все равно будет длинный путь. А путь кандидата, чтобы стать членом, может быть очень долгим. Посмотрите на Турцию, она этот путь до сих пор не прошла, хотя сколько лет прошло. Евроинтеграция Косово однозначно будет стратегическим приоритетом», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Сейчас страны пытаются склонить президента Сербии Александра Вучича к тому, чтобы страна изменила свою позицию по отношению к Косово, обещают разные преференции, обратил внимание Калачев. Он также подчеркнул, что признание независимости для Приштины — это не только вступление в ЕС, это и вступление в ООН.

Косово в НАТО

«Что касается НАТО — это, я думаю, предмет серьезных переговоров и предмет серьезного торга с Сербией. Здесь я бы не был так уверен. Понятно, что для Косово вступление в НАТО — это гарантия безопасности, и Косово, безусловно, настроено на решение своих проблем именно таким образом», — поделился политолог.

Он усомнился в том, что в случае, если речь будет идти о вступлении Косово в НАТО, Белград будет готов к каким-либо решительным действиям, потому что Сербия действует в определенном коридоре возможностей, которые не так велики.

«Сербия сейчас в условиях ограниченности маневров может, конечно, пытаться добиться отказа вступления в НАТО. Вучич мог бы его представить в качестве своей победы. Сразу два таких подарка — это слишком много для Приштины, поэтому, я думаю, что все-таки Косово в НАТО не будет», — заключил Калачев.

Ранее президент Косово Вьоса Османи заявила, что следующие цели самопровозглашенной республики после либерализации визового режима с Евросоюзом — это получение статуса кандидата на членство в ЕС и вступление в НАТО.

Евросоюз намерен ввести безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года. Согласно договоренностям, владельцы косовских паспортов смогут без визы пребывать на территории ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода. Решение было принято несмотря на то, что независимость республики не признают пять стран союза.

Политолог Дмитрий Леви в разговоре с «Лентой.ру» предполагал, что безвизовый режим со странами Евросоюза для Косово может быть элементом политического давления на Сербию с тем, чтобы указать стране на необходимость более последовательно следовать общему с ЕС курсу.