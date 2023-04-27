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03:37, 27 апреля 2023Ценности

Федорова раскрыла подробности об общем крестном сыне с Малаховым

Телеведущая Федорова заявила, что ее общий с Малаховым крестный сын растет джентльменом
Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Телеведущая и модель Оксана Федорова раскрыла подробности об общем крестном сыне с ведущим шоу Андреем Малаховым. Мальчика зовут Женя, и он растет настоящим джентльменом, подчеркнула знаменитость в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Женечка...совершенно удивительный ребенок, совсем малыш. Растет джентльменом: он всегда в костюме и в белой рубашке», — заявила Федорова.

По словам модели, Женя — сын продюсера программы «Спокойной ночи, малыши!», при этом его имя звезда не назвала. Мужчина и предложил ей стать крестной матерью мальчика.

Оксана Федорова также не стала раскрывать точный возраст ребенка, но рассказала, что родители уже берут его с собой на различные мероприятия.

Ранее российский пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет идеальной внешности победительницы «Мисс Вселенная — 2002» Оксаны Федоровой. Врач предположил, что телеведущая прибегала к инъекциям ботокса. Хирург также считает, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. В то же время специалист отметил, что модель не делала подтяжку и блефаропластику.

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Марина Совина
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