Губернатор рассказал о ситуации с пожарами в Курганской области

Губернатор Курганской области Шумков: ситуация с пожарами в регионе сложная

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсети «ВКонтакте» рассказал о ситуации с пожарами в регионе.

«В ряде населенных пунктов Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково города Кургана ситуация очень сложная. Пожары произошли сразу с нескольких сторон города», — написал он.

По его словам, противопожарные службы борются с огнем, постоянно перебрасывая ресурсы, запрошена поддержка у МЧС. Власти совместно с правоохранителями проводят эвакуацию, для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернут пункт временного размещения (ПВР) в загородном оздоровительном лагере «Звездный» в Кетовском округе.

«ПВР для жителей деревни Логоушка перенесен из Сычевской школы в с. Лесниково мкр-н КГСХА , профилакторий КГСХА. Пациентов и персонал Сычевского ПНИ — это около 200 человек — эвакуировали в учреждение соцзащиты в с. Кипель», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что число загоревшихся жилых домов в деревне Логоушка в Курганской области выросло почти в четыре раза — до 76. По одной из версий, причиной столь масштабного возгорания в селе могла стать искра из-под колес проезжавшего мимо деревни тепловоза.