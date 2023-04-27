Число загоревшихся жилых домов в Курганской области выросло почти в четыре раза

Число загоревшихся жилых домов в курганской деревне Логоушка выросло до 76

Число загоревшихся жилых домов в деревне Логоушка в Курганской области выросло почти в четыре раза — до 76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что горят двадцать жилых строений и 20 нежилых домов.

По одной из версий, которую приводит агентство, причиной столь масштабного возгорания в селе могла стать искра из-под колес проезжавшего мимо деревни тепловоза.

В ликвидации столь масштабного возгорания участвуют аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Днем ранее другой российский населенный пункт оказался частично уничтожен из-за природного пожара — в нем сгорели почти 100 домов.