Количество загоревшихся домов в Курганской области достигло 20

В Курганской области пожар охватил 20 жилых домов и 20 строений

Количество загоревшихся жилых домов в курганском поселке Логоушка достигло 20. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Курганской области.

Там отметили, что кроме жилых домов также загорелись 20 различных построек. Общая площадь пожара на строениях достигла 6000 квадратных метров, растительность горит на площади 80 гектаров.

«К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России», — добавили в МЧС.

О том, что природный пожар перешел на жилые здания стало известно ранее 27 апреля. На тот момент площадь горящей сухой растительности составляла восемь гектаров.