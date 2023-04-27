Бывший участник КВН рассказал о вырезанной из эфира шутке про Блиновскую

Экс-участник КВН Кирильчик: из эфира телеигры вырезали шутку про Блиновскую и дагестанцев

Бывший участник команды КВН «350», автор команд «Клуба веселых и находчивых» Егор Кирильчик заявил, что из эфира телеигры в 2022 году вырезали шутку про блогершу и создательницу тренинга «Марафон желаний» Елену Блиновскую. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале на фоне сообщений о задержании Блиновской по делу о неуплате налогов.

«В свете актуальных событий вот шутка, вырезанная из эфира "биатлона" прошлого сезона Высшей лиги: "Елена Блиновская села в машину к дагестанцам и узнала, что такое "Марафон желаний"», — рассказал Кирильчик. Он отметил, что считает эту шутку лучшей в "биатлоне" того сезона.

О том, что эти слова прозвучали на игре Высшей лиги КВН в 2022 году, также свидетельствует публикация в Telegram-канале «Уже не тот» за 28 июня 2022 года. В ней оценивались выступления команд в "биатлоне" на четвертой игре 1/8 финала Высшей лиги, в которой участвовали команды «Город N», «Полуостров», «Поэтессы», «Столик» и «Иван Иванов». «"Город" разрывает Блиновской и дагестанцами», — говорится в посте. Как следует из публикации, шутку произнес участник челябинской команды «Город N».

В видео четвертой игры 1/8 финала Высшей лиги КВН 2022 года, размещенном на сайте КВН, а также в ролике, опубликованном на сайте Первого канала, слова про Блиновскую и дагестанцев во время "биатлона" не звучат.

О задержании Блиновской стало известно в четверг, 27 апреля. Следствие считает, что в 2019-2021 годах блогерша не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Ее задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

