В Подмосковье 49-летней женщине прострелили ногу из пневматического пистолета

В Красногорске неизвестные прострелили женщине ногу из пневматического пистолета и сбежали

В подмосковном Красногорске неизвестные прострелили женщине ногу из пневматического пистолета и сбежали. Об этом сообщается в группе «Красногорск 24» во «ВКонтакте».

Все произошло вечером 25 апреля. 49-летняя горожанка, припарковав машину во дворе, направлялась к своему подъезду. Внезапно к ней подошли двое мужчин. Они трижды выстрелили ей по ногам и скрылись.

Одна из пуль угодила женщине в вену, вызвав обильную кровопотерю. Жительницу Красногорска доставили в больницу. Медики диагностировали у нее множественные пулевые раны бедра.

Женщину поместили в травматологию, пулю извлекли из вены, сейчас жизни россиянки ничего не угрожает. Сотрудники полиции начали искать нападавших.

В феврале сообщалось, что в Краснодаре 46-летний местный житель случайно выстрелил себе в ногу и выдал свой склад боеприпасов. Тогда во время осмотра квартиры правоохранители заметили на балконе пистолеты, более 200 патронов, дымовую шашку и банки с неизвестными веществами.