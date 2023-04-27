Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 27 апреля 2023Россия

В Подмосковье 49-летней женщине прострелили ногу из пневматического пистолета

В Красногорске неизвестные прострелили женщине ногу из пневматического пистолета и сбежали

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В подмосковном Красногорске неизвестные прострелили женщине ногу из пневматического пистолета и сбежали. Об этом сообщается в группе «Красногорск 24» во «ВКонтакте».

Все произошло вечером 25 апреля. 49-летняя горожанка, припарковав машину во дворе, направлялась к своему подъезду. Внезапно к ней подошли двое мужчин. Они трижды выстрелили ей по ногам и скрылись.

Одна из пуль угодила женщине в вену, вызвав обильную кровопотерю. Жительницу Красногорска доставили в больницу. Медики диагностировали у нее множественные пулевые раны бедра.

Женщину поместили в травматологию, пулю извлекли из вены, сейчас жизни россиянки ничего не угрожает. Сотрудники полиции начали искать нападавших.

В феврале сообщалось, что в Краснодаре 46-летний местный житель случайно выстрелил себе в ногу и выдал свой склад боеприпасов. Тогда во время осмотра квартиры правоохранители заметили на балконе пистолеты, более 200 патронов, дымовую шашку и банки с неизвестными веществами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Петербургский школьник покурил вейп и попал в больницу
Выпивший уксус ребенок умер в российской больнице за 10 дней до своего трехлетия
В России отреагировали на штрафы за ношение Георгиевских лент в Молдавии
Количество загоревшихся домов в Курганской области достигло 20
ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене
Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху
Минфин задумался об идее не платить за иностранные активы деньгами
Кандидат в президенты Турции от оппозиции счел антироссийские выпады неверными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.