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15:23, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая рассказала о самых сложных съемках

Ведущая Елена Летучая рассказала, как в Мексике ей в ухо заползло ядовитое насекомое

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая Елена Летучая рассказала о самых сложных съемках. В интервью телеканалу «Ключ», доступном на YouTube, она вспомнила, как однажды в Мексике ей в ухо заползло ядовитое насекомое.

Ведущая рассказала, что самым рискованным ее путешествием была рабочая поездка в Мексику. «Я спала, и мне в ухо заползла какая-то тварь, я до сих пор не знаю, как она выглядит. Я сразу не поняла, у меня просто начало болеть ухо, я с ним жила два дня, работала», — вспомнила Летучая.

Позже, по словам телеведущей, боль в ухе обострилась, из-за чего она залила в него лекарство. «Он обратно не мог вылезти, как мне объяснил врач, и там и умер», — сказала она. Летучая добавила, что это было ядовитое насекомое, и через некоторое время у нее началась интоксикация, после чего она обратилась к врачам. «Это был последний день съемок, в этот день я уже не спала», — заключила она.

Ранее Летучая опубликовала видео, на котором недавно едва не провалилась под лед. На кадрах она на четвереньках передвигается по льду, уходя от опасного места, а затем начинает ползти по нему. При этом девушка, снимающая ведущую на видео, дает ей инструкции.

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Олег Давыдов
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