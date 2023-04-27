В российском регионе проснулись медведи

В Надымском районе Ямала медведи начали выходить из зимней спячки

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) медведи вышли из зимней спячки. Об этом сообщил «Север пресс» в Telegram-канале.

Известно, что несколько особей диких животных заметили во время облета на вертолете. Медведи вышли из спячки позднее обычного на Ямале из-за холодной весны.

Ранее вышедшего из спячки медведя заметили сотрудники Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке. В связи с пробуждением хищников специалисты советуют брать с собой фальшфейеры для их отпугивания.

Обычно медведи просыпаются после зимней спячки во второй половине марта. Сначала к деятельности возвращаются самцы, а после, когда снег полностью сойдет, — самки с медвежатами. В среднем медведи проводят в спячке около 120 дней в году.

