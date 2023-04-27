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20:11, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе в Запорожской области произошел взрыв

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В городе Мелитополь в Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщили в местной администрации, передает РИА Новости.

Отмечается, что на территории города была слышна одиночная детонация. В настоящий момент уточняется информация о случившемся.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем в Мелитополе утром 27 апреля. В результате него ранения получил начальник Приазовского отделения полиции Александр Мищенко, который позднее скончался в больнице.

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Алевтина Запольская
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