В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе в Запорожской области произошел взрыв

В городе Мелитополь в Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщили в местной администрации, передает РИА Новости.

Отмечается, что на территории города была слышна одиночная детонация. В настоящий момент уточняется информация о случившемся.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем в Мелитополе утром 27 апреля. В результате него ранения получил начальник Приазовского отделения полиции Александр Мищенко, который позднее скончался в больнице.