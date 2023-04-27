Начальник отделения полиции Мелитополя погиб в результате взрыва

Начальник Приазовского отделения полиции Мелитополя Мищенко погиб в результате взрыва

Утром 27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщает RT в четверг, 27 апреля.

Взрывное устройство сработало в 05:15 на улице Кирова у дома начальника Приазовского отделения полиции Александра Мищенко.

По предварительным данным, 42-летний Мищенко был ранен в результате взрыва и доставлен в больницу, где скончался. Помимо Мищенко, ранения получил другой правоохранитель, находившийся за рулем машины. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе. Александра Жукова, Юрия Петрова, Игоря Горлова, Андрея Голубева и Владимира Зуева обвиняют в покушении на теракт.