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09:55, 27 апреля 2023Бывший СССР

Начальник отделения полиции Мелитополя погиб в результате взрыва

Начальник Приазовского отделения полиции Мелитополя Мищенко погиб в результате взрыва
СюжетВзрыв в Ростове

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Утром 27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщает RT в четверг, 27 апреля.

Взрывное устройство сработало в 05:15 на улице Кирова у дома начальника Приазовского отделения полиции Александра Мищенко.

По предварительным данным, 42-летний Мищенко был ранен в результате взрыва и доставлен в больницу, где скончался. Помимо Мищенко, ранения получил другой правоохранитель, находившийся за рулем машины. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе. Александра Жукова, Юрия Петрова, Игоря Горлова, Андрея Голубева и Владимира Зуева обвиняют в покушении на теракт.

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Алевтина Запольская
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