В Мелитополе возле многоквартирного дома сработало взрывное устройство

Администрация Мелитополя заявила о сработавшем взрывном устройстве у многоквартирного дома

В Мелитополе возле многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

«В Мелитополе в 19:32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство», — отмечается в заявлении.

По информации администрации, здание получило незначительные повреждения, были разбиты окна, осколками посекло стены. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на власти Мелитополя сообщило о взрыве в городе, отмечалось, что была слышна одиночная детонация, информация уточнялась.

