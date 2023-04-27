В Мелитополе возле многоквартирного дома сработало взрывное устройство
Администрация Мелитополя заявила о сработавшем взрывном устройстве у многоквартирного дома
В Мелитополе возле многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.
«В Мелитополе в 19:32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство», — отмечается в заявлении.
По информации администрации, здание получило незначительные повреждения, были разбиты окна, осколками посекло стены. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее РИА Новости со ссылкой на власти Мелитополя сообщило о взрыве в городе, отмечалось, что была слышна одиночная детонация, информация уточнялась.