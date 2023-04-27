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21:16, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Мелитополе возле многоквартирного дома сработало взрывное устройство

Администрация Мелитополя заявила о сработавшем взрывном устройстве у многоквартирного дома

Фото: Pixabay

В Мелитополе возле многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

«В Мелитополе в 19:32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство», — отмечается в заявлении.

По информации администрации, здание получило незначительные повреждения, были разбиты окна, осколками посекло стены. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на власти Мелитополя сообщило о взрыве в городе, отмечалось, что была слышна одиночная детонация, информация уточнялась.

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Марина Совина
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