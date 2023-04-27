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11:40, 27 апреля 2023Силовые структуры

Блогерша Митрошина выплатила 120 миллионов рублей по делу о неуплате налогов

РЕН ТВ: блогерша Митрошина, подозреваемая в неуплате налогов, погасила долг в 120 млн руб

Фото: @alexandramitroshina

Блогерша Александра Митрошина, подозреваемая в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил против нее уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыски по месту регистрации блогера и ее предполагаемых сообщников. Сейчас следователи устанавливают причастность Митрошиной к другим экономическим преступлениям.

Она покинула Москву еще в начале 2022 года и поселилась в Дубае.

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Любовь Ширижик
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