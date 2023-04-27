В Приморье захотели модернизировать транспортную инфраструктуру

Губернатор Приморского края Кожемяко: необходимо модернизировать инфраструктуру региона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе выступления на заседании Комитета Совета Федерации заявил о необходимости модернизировать транспортную инфраструктуру региона. Об этом сообщает KP.RU.

Глава региона подчеркнул, что Приморье приносит в федеральный край порядка 1,5 триллиона рублей таможенных платежей, однако этот показатель может возрасти при условии модернизации транспортной инфраструктуры. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на автомобильные пункты пропуска, подъездные пути к ним, транспортно-логистические центры, а также автомобильные дороги на МТК-1 и МТК-2.

Кожемяко обратил внимание на тот факт, что власти Приморья в прошлом уже поднимали вопрос о направлении федеральных средств в транспортную инфраструктуру региона. Он отметил, что данное решение позволит использовать весь потенциал края.