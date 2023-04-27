Пропавших в Красном море россиян нашли

Жена российского капитана Надежда Расина: пропавших в Красном море моряков нашли

Экипаж пропавшего в водах Красного моря судна 30 minutes найден. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила жена российского капитана, находившегося на лодке, Надежда Расина.

«На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти — получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи. Эритрейская власть проводила расследование. Только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», — поделилась Надежда.

Наших рябят нашли Надежда Расина жена российского капитана

22 апреля Надежда сообщила «Ленте.ру», что в водах Красного моря пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоял из трех граждан России: ее мужа, моряка и жены моряка. Предположительно, лодка находилась где-то между Йеменом и Эритреей. По информации Надежды, на судне находились только члены экипажа.

Позднее стало известно, что на борту также находился один гражданин Египта.

