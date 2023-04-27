Блиновской предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение блогерше Блиновской за уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет России предъявил обвинение блогерше Елене Блиновской за уклонение от уплаты налогов. Об этом заявило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что СК РФ предъявил обвинение Блиновской в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Блогершу задержали по статье 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие попросит суд избрать ей меру пресечения.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в другую страну. Дома и в офисе Блиновской проходят обыски.