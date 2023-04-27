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22:31, 27 апреля 2023Силовые структуры

Блиновской предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение блогерше Блиновской за уклонение от уплаты налогов
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: СК РФ / РИА Новости

Следственный комитет России предъявил обвинение блогерше Елене Блиновской за уклонение от уплаты налогов. Об этом заявило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что СК РФ предъявил обвинение Блиновской в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Блогершу задержали по статье 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие попросит суд избрать ей меру пресечения.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в другую страну. Дома и в офисе Блиновской проходят обыски.

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Марина Совина
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