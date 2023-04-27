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14:59, 27 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили шансы возможного контрнаступления ВСУ

Зампред комитета ГД по обороне Швыткин: наступление станет последним издыханием Зеленского

Фото: Reuters

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно, но оно станет «последним издыханием» президента республики Владимира Зеленского. Так шансы и успех контратак ВСУ оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова приводят «Известия».

В подтверждение своего тезиса о возможности наступления Швыткин напомнил о поступающей ВСУ от Запада финансовой и военной помощи.

«Контрнаступление будет, поскольку есть обеспеченность финансовыми средствами, есть поступления западных вооружений и наемников. Конечно, это говорит о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению», — отметил он.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.

По словам чиновника, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на ее счет — контрнаступление якобы начнется раньше, чем об этом станет известно общественности.

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Марк Леонов
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