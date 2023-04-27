В Госдуме оценили шансы возможного контрнаступления ВСУ

Зампред комитета ГД по обороне Швыткин: наступление станет последним издыханием Зеленского

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно, но оно станет «последним издыханием» президента республики Владимира Зеленского. Так шансы и успех контратак ВСУ оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова приводят «Известия».

В подтверждение своего тезиса о возможности наступления Швыткин напомнил о поступающей ВСУ от Запада финансовой и военной помощи.

«Контрнаступление будет, поскольку есть обеспеченность финансовыми средствами, есть поступления западных вооружений и наемников. Конечно, это говорит о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению», — отметил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.

По словам чиновника, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на ее счет — контрнаступление якобы начнется раньше, чем об этом станет известно общественности.