Сообщение об удержании по умолчанию части зарплаты на нужды СВО оказалось фейком

Сообщение о принудительном удержании части зарплаты на нужды СВО в Якутии оказалось фейком

Сообщение о том, что в Якутии часть зарплат местных жителей начали удерживать на нужды спецоперации (СВО), оказалось фейком.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в Telegram-каналах 23 апреля. Одна из первых появилась в Telegram-канале Ateo Breaking.

В публикации утверждалось, что ряд предприятий в Якутии начал по умолчанию удерживать со своих работников 1 тысячу рублей. Сообщалось, что собранные таким образом средства якобы направляются на «нужды СВО».

Авторы канала также опубликовали фото, якобы подтверждающее подобное удержание средств со стороны работодателя. На снимке запечатлен расчетный листок, в котором указан пункт «Удержание в Фонд поддержки СВО», напротив значится сумма в размере 1 тысячи рублей.

При этом в расчетном листке было обозначено, что удержание 1 тысячи рублей является «постоянным удержанием в пользу третьих лиц». В действительности подобная пометка в расчетном листке делается, только если сотрудник добровольно согласился перечислить свои средства на определенные нужды и подкрепил свое решение заявлением. Таким образом, речи о принудительном удержании указанной суммы в любом случае не идет.

Публикация не получила распространения в российских СМИ, однако распространялась в Telegram-каналах (1, 2). Кроме того, материал активно тиражировали на своих страницах пользователи соцсетей (1, 2, 3).