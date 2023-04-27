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22:39, 27 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ Никольского и Новобахмутовки

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле двух поселков со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что украинские военные атаковали населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда калибра 152 миллиметра, а также село Новобахмутовка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. При этом представительство не привело подробностей о количестве пострадавших и масштабах разрушений.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжает наступление в зоне спецоперации, несмотря на сильные дожди и грязь. Он отметил, что ВСУ под Артемовском находятся в критическом положении, в связи с чем усомнился в контрнаступлении украинских военных и назвал его маловероятным.

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Марина Совина
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