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21:38, 27 апреля 2023Бывший СССР

На Украине усомнились в контрнаступлении ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин назвал маловероятным контрнаступление Киева из-за положения ВСУ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжает наступление в зоне спецоперации, несмотря на сильные дожди и грязь. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском находятся в критическом положении. Поэтому он усомнился в контрнаступлении украинских военных и назвал его маловероятным.

«Результаты деятельности [президента Украины Владимира] Зеленского, правительства и парламента Украины — это полный провал. Это только разговоры про контрнаступления и прочее, а вот реальность совсем другая», — подчеркнул экс-советник Кучмы.

Ранее Кучма предрек ВСУ потерю ряда городов. По его мнению, украинские силы потеряют Славянск и Краматорск после сдачи Артемовска. «Это два достаточно больших города. Константиновка. И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями», — спрогнозировал он.

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Марина Совина
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