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14:13, 27 апреля 2023Ценности

Звездная стилистка назвала самую модную обувь на лето

Звездная стилистка Мими Каттрелл назвала балетки самой модной обувью лета 2023 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Звездная стилистка Мими Каттрелл, клиентами которой были модель Джиджи Хадид и певица Ариана Гранде, назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

В первую очередь специалистка отметила балетки и туфли на низком каблуке. По ее словам, данные предметы гардероба смотрятся элегантно. «Изящность туфель на низком каблуке делает их постоянным элементом моего гардероба. Я люблю носить их с воздушным летним платьем или джинсами», — пояснила она.

Кроме того, Каттрелл посоветовала присмотреться к обуви на платформе, классическим кроссовкам и босоножкам в стиле бохо. В последнем случае подобная вещь придает образу легкости, утверждает эксперт.

Также в перечне трендовой обуви оказались лоферы, сшитые на заказ. Собеседница издания объяснила, что их можно сочетать не только с классическими строгими костюмами, но и повседневными нарядами.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси, которые можно сочетать с рубашками, жилетами и топами из денима, объемными пиджаками и кожаными куртками

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Мария Винар
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