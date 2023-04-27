Диетолог назвала вредные для ЖКТ продукты

Диетолог Павличенко рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с «Газетой.Ru» назвала продукты, от которых стоит отказаться из-за вреда для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

По словам Павличенко, наиболее таковыми являются фастфуд, жареная пища с высоким содержанием жиров, молоко полной жирности, пакетированные соки, газированные напитки и рафинированные продукты — диетолог рекомендовала исключить их из рациона.

Отмечается, что эти продукты могут вызвать приступ гастрита или язвы, дискомфорт, вздутие живота, а также привести к ожирению, отложению жира в печени, и даже к диабету.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла миф о растительном молоке. По ее словам, этот продукт такой же полезный, как и коровье молоко. Более того, по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его.

