В Британии и Италии назвали условие для мира на Украине

Сунак и Мелони допустили мир на Украине только на приемлемых для ее народа условиях

Глава правительства Великобритании Риши Сунак и его коллега из Италии Джорджа Мелони провели переговоры в , в рамках которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию британского премьера на Даунинг-стрит.

Сунак и Мелони провели встречу в рамках ее двухдневного визита в Британию. Политики назвали условие для достижения мира на Украине и допустили, что он возможен при учете потребностей граждан страны.

«Лидеры согласились с тем, что мира можно добиться только на условиях, которые будут приемлемы для народа Украины», — отмечается в документе канцелярии.

Ранее по инициативе Киева прошел телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а Си Цзиньпин сообщил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования конфликта в стране.