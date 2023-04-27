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16:26, 27 апреля 2023Россия

Москвич заманивал детей домой игрой в PlayStation и заставлял смотреть порно

Shot: москвич заманивал детей в квартиру игрой в PlayStation и заставлял смотреть порно

Фото: Sora Khan / Unsplash

Москвич заманивал детей в квартиру игрой в PlayStation и заставлял смотреть вместе с ним порно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, от его действий могли пострадать как минимум четверо детей. Жительницы Северо-Восточного административного округа (СВАО) столицы узнали от своих детей, что они бывали в гостях у взрослого мужчины. Школьники рассказали, что тот включал фильмы порнографического содержания и смотрел их вместе с ними.

Дома у москвича побывали пятиклассница, шестиклассник и два восьмиклассника. Младшей из предполагаемых пострадавших 11 лет.

Все дети ходят в одну школу и живут по соседству. Сотрудники полиции начали выяснять, были ли они в гостях у подозрительного мужчины по отдельности или все вместе.

Несовершеннолетние не смогли дать точного описания преступника. Оперативники устанавливают его личность.

В декабре 2022 года сообщалось, что под Новосибирском учитель истории устроил детям прощальную вечеринку с погромом дома и алкоголем. Позже полицейские составили административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.

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Анна Щербакова
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